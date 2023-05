Concert « Sur le lit du Danube » Eglise Saint Pierre ès Liens Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Concert « Sur le lit du Danube » Eglise Saint Pierre ès Liens, 10 septembre 2023, Les Eyzies. Concert violon et piano avec Ayano Devin (piano) et Guillaume Devin (violon)

Bach, Mozart, Brahms, Dvorak, Listz, Strauss.

Eglise Saint Pierre ès Liens

Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Violin and piano concert with Ayano Devin (piano) and Guillaume Devin (violin)

Bach, Mozart, Brahms, Dvorak, Listz, Strauss Concierto de violín y piano con Ayano Devin (piano) y Guillaume Devin (violín)

Bach, Mozart, Brahms, Dvorak, Listz, Strauss Violin- und Klavierkonzert mit Ayano Devin (Klavier) und Guillaume Devin (Violine)

