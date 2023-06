Ralentis, Respire et Roule avec Nathan Mameri Les Eyzies, 28 juillet 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Envie de convivialité, d’originalité et de partage? C’est le moment de se rendre à Ralentis, Respire et Roule!

Ateliers d’écritures, musiques et théâtres. Tout est là pour se détendre et vivre pleinement!.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Looking for conviviality, originality and sharing? Now’s the time to go to Ralentis, Respire et Roule!

Writing, music and theater workshops. It’s all there for you to relax and live life to the full!

¿Le apetece convivir, ser original y compartir? ¡Es el momento de acudir a Ralentis, Respire et Roule!

Talleres de escritura, música y teatro. Todo para relajarse y vivir plenamente

Lust auf Geselligkeit, Originalität und Austausch? Dann ist es Zeit für einen Besuch bei Ralentis, Respire et Roule!

Schreib-, Musik- und Theaterworkshops. Alles ist da, um sich zu entspannen und das Leben in vollen Zügen zu genießen!

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère