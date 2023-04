Conférence – Le renne et l’Homme au Paléolithique : une relation durable 30 Rue du Moulin, 8 juin 2023, Les Eyzies.

Quelles étaient les stratégies de chasse du renne et quels besoins traduisent-elles ? Le renne était-il migrateur et les groupes humains étaient-ils nomades ? Réservation conseillée..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétaion de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



What were the reindeer’s hunting strategies and what needs do they reflect? Were reindeer migratory and were human groups nomadic? Reservation recommended.

¿Cuáles eran las estrategias de caza de los renos y qué necesidades reflejaban? ¿Eran migratorios los renos y nómadas los grupos humanos? Reserva recomendada.

Welche Jagdstrategien hatte das Rentier und welche Bedürfnisse spiegeln sich darin wider? War das Rentier ein Wandertier und waren die Menschengruppen Nomaden? Reservierung wird empfohlen.

