Atelier – Des couleurs plein les doigts Musée national de Préhistoire, 3 mai 2023, Les Eyzies.

Fabrique des peintures en utilisant les mêmes matières (oxydes, eau, …) que pendant la Préhistoire, utilise tes doigts et des instruments pour exprimer tes talents d’artistes sur un grand mur imitant les parois des grottes..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . .

Musée national de Préhistoire Rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Make paintings using the same materials (oxides, water, etc.) as in prehistoric times. Use your fingers and instruments to express your artistic talents on a large wall imitating the walls of the caves.

Realiza pinturas utilizando los mismos materiales (óxidos, agua, etc.) que en la prehistoria, usa tus dedos e instrumentos para expresar tus dotes artísticas en un gran muro que imita las paredes de las cuevas.

Stelle Farben her, indem du die gleichen Materialien (Oxide, Wasser, …) wie in der Urzeit verwendest. Benutze deine Finger und Instrumente, um deine künstlerischen Fähigkeiten auf einer großen Wand, die Höhlenwände imitiert, auszudrücken.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère