Atelier – Préhisto Rigolo 1 rue du Musée, 1 mai 2023, Les Eyzies.

Découvre les animaux de la préhistoire à travers un petit parcours en compagnie des animaux facétieux. Groupes limités à 10 enfants accompagnés de leurs parents. Enfants de 3 à 6 ans. Réservation obligatoire via la plateforme affluences..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 12:00:00. .

1 rue du Musée Musée National de Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the animals of prehistory through a short course in the company of mischievous animals. Groups limited to 10 children accompanied by their parents. Children from 3 to 6 years old. Reservation required via the affluences platform.

Descubra los animales de la prehistoria a través de un breve recorrido en compañía de traviesos animales. Grupos limitados a 10 niños acompañados por sus padres. Niños de 3 a 6 años. Reserva obligatoria a través de la plataforma de afluencia.

Entdecke die Tiere der Urzeit auf einem kleinen Rundgang in Begleitung von schelmischen Tieren. Gruppen auf 10 Kinder in Begleitung ihrer Eltern beschränkt. Kinder von 3 bis 6 Jahren. Reservierung über die Plattform affluences erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère