Dimanche en famille ! Musée National de Préhistoire, 23 avril 2023, Les Eyzies.

Atelier : Des couleurs plein les doigts | 11h | 1h | A partager en famille, Visite découverte : Les incontournables | 14h15 | 1h | tous publics, Visite découverte : Oxydes | 16h | 1h | tous publics..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Musée National de Préhistoire Rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop : Colors in the fingers | 11am | 1h | To share with the family, Discovery tour : The unavoidable | 2:15pm | 1h | all audiences, Discovery tour : Oxides | 4pm | 1h | all audiences.

Taller: Los colores en los dedos | 11 h | 1 hora | Para compartir en familia, Visita descubrimiento: Los imprescindibles | 14.15 h | 1 hora | todos los públicos, Visita descubrimiento: Óxidos | 16 h | 1 hora | todos los públicos

Atelier : Des couleurs plein les doigts | 11h | 1h | Gemeinsam mit der Familie, Entdeckungstour : Les incontournables | 14h15 | 1h | alle Altersgruppen, Entdeckungstour : Oxydes | 16h | 1h | alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère