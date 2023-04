Mobi Fouilles 30 Rue du Moulin, 20 avril 2023, Les Eyzies.

Une initiation aux fouilles adaptée aux plus jeunes archéologues en herbe ! Sur réservation. Pour les enfants de 5 à 7 ans..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 15:00:00. .

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An introduction to excavations adapted to the youngest budding archaeologists! On reservation. For children from 5 to 7 years old.

¡Una introducción a las excavaciones adaptada a los arqueólogos en ciernes más jóvenes! Sólo con reserva previa. Para niños de 5 a 7 años.

Eine Einführung in die Ausgrabungen, die auch für die jüngsten angehenden Archäologen geeignet ist! Nach vorheriger Anmeldung. Für Kinder von 5 bis 7 Jahren.

