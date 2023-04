Place aux rapaces ! 30 Rue du Moulin, 19 avril 2023, Les Eyzies.

Le régime alimentaire des rapaces n’aura plus de secret pour vous après cet atelier dans lequel vous pourrez analyser des pelotes rejetées par le bec sous forme de boulettes..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 15:00:00. .

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The diet of raptors will no longer hold any secrets for you after this workshop in which you will be able to analyze pellets thrown out by the beak.

La dieta de las rapaces ya no tendrá secretos para usted después de este taller, en el que podrá analizar las egagrópilas que arroja el pico.

Die Ernährung von Raubvögeln wird nach diesem Workshop kein Geheimnis mehr für Sie sein. In diesem Workshop analysieren Sie vom Schnabel abgestoßene Gewölle in Form von Pellets.

