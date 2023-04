Châteaux en fête – Château de Commarque Château de Commarque, 18 avril 2023, Les Eyzies.

DESCENTE EN RAPPEL DU DONJON

Expérimentez la descente en rappel du donjon du château fort de Commarque culminant à 60 mètres de hauteur !

Enfants (8-16 ans) : 28,00 €

Adultes : 30,00 €

Cette animation est prévue en extérieur.

Réservation recommandée en ligne à https://commarque.regiondo.fr/descente-en-rappel-du-donjon-du-chateau-de-commarque?_ga=2.82556502.1531721412.1673000668-679465061.1672307019.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 18:00:00. .

Château de Commarque Route du Château de Commarque

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ABSEILING FROM THE DUNGEON

Experience the abseiling of the dungeon of the castle of Commarque culminating at 60 meters of height!

Children (8-16 years old) : 28,00 ?

Adults : 30,00 ?

This animation is planned outside.

Réservation recommandée en ligne à https://commarque.regiondo.fr/descente-en-rappel-du-donjon-du-chateau-de-commarque?_ga=2.82556502.1531721412.1673000668-679465061.1672307019

RAPPEL DESDE EL CALABOZO

Experimente el descenso en rápel de la mazmorra del castillo de Commarque, ¡de 60 metros de altura!

Niños (8-16 años): 28,00 ?

Adultos: 30,00 ?

Esta actividad está programada al aire libre.

Réservation recommandée en ligne à https://commarque.regiondo.fr/descente-en-rappel-du-donjon-du-chateau-de-commarque?_ga=2.82556502.1531721412.1673000668-679465061.1672307019

ABSEILEN VOM BERGFRIED

Erleben Sie, wie Sie sich vom Bergfried der 60 Meter hohen Burg Commarque abseilen!

Kinder (8-16 Jahre): 28,00 ?

Erwachsene: 30,00 ?

Diese Animation ist für den Außenbereich vorgesehen.

Réservation recommandée en ligne à https://commarque.regiondo.fr/descente-en-rappel-du-donjon-du-chateau-de-commarque?_ga=2.82556502.1531721412.1673000668-679465061.1672307019

