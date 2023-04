Châteaux en fête – Château de Commarque Château de Commarque, 17 avril 2023, Les Eyzies.

SCULPTURE SUR PIERRE

Venez apprendre à sculpter la pierre comme au Moyen-Age et repartez avec votre œuvre !

Atelier compris dans le prix d’entrée soit:

Adulte: 9.80€

Etudiant: 8€

6-17 ans: 6.50€

Gratuit pour les moins de 6 ans

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 17:00:00. .

Château de Commarque Route du Château de Commarque

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



STONE SCULPTURE

Come and learn how to carve stone like in the Middle Ages and leave with your own work!

Workshop included in the entrance fee:

Adult: 9.80?

Student: 8?

6-17 years old: 6.50?

Free for children under 6 years old

This animation is planned outdoors with the possibility of retreating indoors in case of bad weather.

ESCULTURA DE PIEDRA

Venga a aprender a tallar la piedra como en la Edad Media y váyase con su propia obra

Taller incluido en el precio de la entrada:

Adulto: 9,80?

Estudiante: 8?

de 6 a 17 años: 6,50?

Gratuito para menores de 6 años

Esta actividad está prevista al aire libre, con la posibilidad de retirarse al interior en caso de mal tiempo.

STEINBILDHAUEREI

Lernen Sie, wie man Stein wie im Mittelalter bearbeitet, und nehmen Sie Ihr Werk mit nach Hause!

Der Workshop ist im Eintrittspreis inbegriffen:

Erwachsener: 9.80?

Schüler und Studenten: 8?

6-17 Jahre: 6.50?

Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren

Diese Veranstaltung findet im Freien statt, bei schlechtem Wetter kann sie nach drinnen verlegt werden.

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24