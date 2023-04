Le loup gris et sa forêt jolie – conte 30 Rue du Moulin, 17 avril 2023, Les Eyzies.

Il était une fois, sur la couverture d’un album de la bibliothèque, un grand loup aux poils gris et aux longues dents pointues.Sur réservation. Pour les enfants de 3 à 8 ans..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 12:00:00. .

30 Rue du Moulin Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Once upon a time, on the cover of a library book, there was a big wolf with grey fur and long sharp teeth. For children from 3 to 8 years old.

Érase una vez, en la portada de un libro de la biblioteca, un gran lobo de pelo gris y dientes largos y afilados. Para niños de 3 a 8 años.

Es war einmal ein großer Wolf mit grauem Fell und langen, spitzen Zähnen auf dem Einband eines Albums in der Bibliothek.Mit Voranmeldung. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère