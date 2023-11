Musée National de la Préhistoire Musée National de la Préhistoire, 1 janvier 2020, LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL.

Musée National de la Préhistoire Musée National de la Préhistoire. Un spectacle à la date du 2020-01-01 à 00:00 (2020-01-01 au ). Tarif : 7.5 à 7.5 euros.

Juillet/août: 9h30-18h30 (7j/7) Juin et septembre: 9h30-18h, sauf mardi. Octobre à mai: 9h30-12h30 et 14h-17h30 sauf mardi Fermeture 25/12 et 01/01 Le billet est valable deux ans à compter de la date d’achat.Gratuit pour les moins de 26 ans, les chômeurs, les personnes bénéficiant des minimas sociaux (RSA, ASS, minimum vieillesse), les étudiants en Histoire de l’art, les personnes handicapées et les mutilés de guerre.Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois. Tarif groupe de 20 à 100 personnes: au-delà, nous consulter. Le musée retrace les 400 derniers millénaires de notre histoire humaine, dans un cadre entièrement rénové. Outils en pierre, objets d’art en os ou en ivoire, sculptures, reconstitutions grandeur nature, permettent de mieux comprendre l’évolution des sociétés préhistoriques jusqu’à la fin des temps glaciaires. Musées SCN – RMN Musées SCN – RMN

Votre billet est ici

Musée National de la Préhistoire LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL 1, rue du Musée Dordogne

7.5

EUR7.5.

