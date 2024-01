Cérémonie du feu Route de Périgueux Les Eyzies, samedi 24 février 2024.

Cérémonie du feu Route de Périgueux Les Eyzies Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 13:00:00

fin : 2024-02-24

Cérémonie du feu à côté du Grand-Roc pour vous aider à transformer et libérer vos blocages afin d exprimer notre moi supérieur, avec Petissof Karine, danseuse professionnelle et chorégraphe qui a adapté le mouvement primaire et la respiration pour rejoindre l Art du Geste vers la voie shamanique.

Venez célébrer du samedi 24 février à

13 h au 25 février2024 16 h environ ..

Cérémonie du feu

Nous allons vivre un moment de sagesse ancestrale …en relation avec Maître du Feu et vos Ancêtres…vous aide à transformer et libérer vos blocages afin d exprimer notre moi supérieur..VOTRE ÂME.

Initiée et Relieure des mondes ..je vous transmets les moyens d ouvrir des portes en collectif avec les éléments…

transformation profonde. Tarifs incluant enseignement/ nourriture/ bois

150 e à payer sur place

covoiturage possible …

un groupe en privé sera formé pour plus d informations ℹ️

Gare sarlat

covoiturage de Périgueux possible

EUR.

Route de Périgueux Grand Roc

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine petissof@yahoo.fr



L’événement Cérémonie du feu Les Eyzies a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère