Les Extras Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, samedi 16 mars 2024.

Les Extras Venez explorer votre lien au vivant aux Extras, festival de spectacle vivant pour la jeunesse, le samedi 16 mars à Ramonville ! Samedi 16 mars, 09h30 Le Kiwi Spectacles et projections : 4€ / Interludes et ateliers gratuits

Début : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:30:00+01:00 – 2024-03-16T19:30:00+01:00

La culture pour changer notre rapport au vivant !

« Nous reste-t-il de l’imagination, […] pour voir des lucioles briller dans le noir ? » (Vinciane Despret)

Cette année aux Extras, nous vous invitons à explorer notre lien aux animaux, aux plantes, aux insectes… afin de questionner ce qui se joue dans l’expérience de la nature et la capacité de la culture à nous reconnecter au monde vivant. Le samedi 16 mars à Ramonville, l’association ARTO, la Ville de Ramonville et leurs partenaires vous invitent au Kiwi et alentours pour une journée de spectacles, de projections, d’ateliers et de jeux entièrement dédiée aux enfants ! Et parce qu’on aime la fête, une boum au ukulélé clôturera cette journée haute en couleur !

→ Spectacles et projections : 4 €

Les spectacles et projections sont sur réservation. Prenez vos places à l’accueil ou sur notre billetterie en ligne pour les spectacles, et auprès du cinéma L’Autan pour les projections. La boum d’Uku Hibou et l’installation Le Nid sont en accès libre dans la limite des places disponibles.

→ Interludes et ateliers gratuits

Les ateliers en continu sont en accès libre. Pour les ateliers sur inscription, inscrivez-vous à l’accueil du Kiwi samedi 16 mars uniquement (dès 9h30 pour les ateliers du matin, dès 13h30 pour ceux de l’après-midi, et au moins 30 minutes avant le début de l’atelier). Aucune réservation ni inscription ne sera prise par téléphone. Attention, places limitées ! Merci de vous inscrire uniquement si vous êtes certain·e d’y participer.

→ Prêt à pister ?

Passe à l’accueil et lance-toi dans un jeu de piste qui te fera découvrir les lieux culturels autour du Kiwi et te questionnera sur ton rapport au vivant !

En partenariat avec l’association Kokopelli.

→ Miam miam !

Cette année, pour que tu trouves ton bonheur, nous n’aurons pas un mais deux food trucks ! Tonnerre de crêpes sera là pour nous régaler de ses galettes salées ou crêpes sucrées et FoodTruck Gohan nous proposera des bentos !

Des espaces pique-nique seront à votre disposition et une buvette sera ouverte toute la journée.

À bientôt aux Extras !

Une journée imaginée avec la complicité du service Culture de la Mairie de Ramonville, du pôle Éducation, Enfance, Jeunesse, de la médiathèque Simone de Beauvoir, de la ludothèque de Ramonville, du cinéma L’Autan, de l’École municipale d’enseignements artistiques Maguy Pradal (ÉMEAR), de l’association Regards, de l’association Sens Actifs et de l’association Ferme de 50.

spectacle théâtre

