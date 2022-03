Les Extras Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Manifestation coordonnée par Arto avec la participation de la médiathèque, de l’Émear, du cinéma l’Autan, du pôle éducation et de plusieurs associations Ramonvilloises. Spectacles, ateliers, projections et exposition seront à partager en famille tout au long de la journée. Une journée pour accompagner la jeunesse à réfléchir, appréhender et repenser le monde ! [_**Programme détaillé ici**_](https://kiwiramonville-arto.fr/wp-content/uploads/2021/09/Brochure_Les_Extras_versionWEB_pages-vis-a-vis.pdf)

0 à 16 ans | 0 à 4 euros

Temps fort culturel pour la jeunesse ! Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

