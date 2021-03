Ramonville-Saint-Agne Le Kiwi (ex-Centre culturel) Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne ANNULÉ // Les Extras Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 20 mars à 10:00

Coordonné par l’association Arto, en complicité avec la mairie de amonville, Les Extras s’articuleront cette année autour de la thématique

_**« Philosopher le monde »**_. Spectacles, ateliers, projections et exposition seront à partager en famille tout au long de la journée. Parmi les compagnies invitées : la compagnie La Bocca, le Collectif Quatre Ailes, du Clan des songes, des Philosophes barbares, de la compagnie Éclats, etc. Une journée pour accompagner la jeunesse à réfléchir, appréhender et repenser le monde ! _**Programme détaillé à venir début mars**_

0 à 99 ans | 0 à 9 euros

Le temps fort culturel pour la jeunesse ! Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T19:00:00

