LES EXTRAS JOURNEE POUR LA JEUNESSE Place Jean Jaurès Ramonville-Saint-Agne, samedi 16 mars 2024.

ARTO et ses partenaires de Ramonville ont la joie de vous présenter sa nouvelle édition des Extras de mars, une journée entière tournée vers la jeunesse, avec une programmation de spectacles spécialement pensée pour toute la famille, et en particulier les enfants !

Le Kiwi et d’autres lieux situés à proximité proposent un programme riche pour tous, de 0 à 99 ans spectacles de cirque, de théâtre, des projections, etc. !

Une programmation dédiée au vivant, qui amène à nous questionner en famille.4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16 19:30:00

Place Jean Jaurès LE KIWI

Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie bienvenuekiwi@gmail.com

