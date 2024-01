Les Extatiques descendent dans les sous-sols de Paris la Défense, vendredi 2 février 2024.

Du vendredi 02 février 2024 au dimanche 18 février 2024 :

De 11 à 17 euros

Accrochez-vous bien, Les Extatiques reviennent pour une édition inédite dans les sous-sols de Paris La Défense ! L’exposition d’art contemporain fera son retour sur le territoire du 2 au 18 février 2024 et viendra s’implanter dans « Cathédrale », à Paris La Défense.

En partenariat avec Paris Face Cachée et pensée par le collectif Interstices, cette nouvelle édition des Extatiques dans les sous-sols de Paris La Défense est aussi l’occasion donnée à tous de découvrir ce lieu mystérieux !

Les lieux délaissés et la nature

Cette exposition des Extatiques invite le public à découvrir ce lieu délaissé et méconnu pour aller plus loin dans l’appréhension de cet espace. Tel un explorateur urbain conscient, le visiteur déambule dans un parcours artistique qui pousse à réfléchir à l’ancienne utilité de ces volumes.

En exploitant l’espace sous-dalle « Cathédrale » à Paris La Défense, le collectif Interstices dresse le parallèle entre l’artificiel et le naturel. L’exposition explore les thématiques de la puissance de la nature qui reprend possession des lieux, de l’artificialisation des sols, du gaspillage du bâti, ou encore de la consommation, en tant que citoyen, basée sur la fausse perception de ressources planétaires infinies.

Au programme ? Comme dans une capsule hors du temps, où la nature y serait évoquée et simulée, l’exposition proposera un parcours artistique, dont la scénographie sera articulée autour de différentes techniques. Les installations artistiques disséminées, photographies, projections vidéo, œuvres de Street art, bande sonore ou encore les effets de lumières, viendront éveiller vos sens ! La visite de l’exposition est couplée avec celle du Monstre de Moretti et la découverte des volumes sous dalle.

Interstices, qui sont-ils ?

Le collectif Interstices est composé d’artistes photographes, de vidéastes, de plasticiens, ou encore de musiciens. Les travaux du groupement tournent autour d’espaces abandonnés, cachés ou difficiles d’accès, créés par l’Homme. Les créations contribuent à la production d’événements artistico-culturels ayant pour but de valoriser ces espaces auprès du public.

Et Paris Face Cachée ?

Depuis plus de 10 ans, Paris Face Cachée propose durant 72h, début février, des moments uniques à vivre dans plus de 100 lieux de la région Ile-de-France : Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, l’Essonne. Des visites originales conçues spécialement pour l’événement qui fait de son public des passe-murailles, et l’invite à infiltrer des lieux confidentiels ou habituellement inaccessibles.

DEUX TYPES DE VISITES

Les Visites de 1h30 – 17 euros (différents horaires du 2 au 18 février)

Les Visites de 45 minutes – 11 euros (à 12h15 et 13h – le vendredi 2, du lundi 5 au vendredi 9, du lundi 12 au vendredi 16 février)

Dans les sous-sols de Paris La Défense, espace « Cathédrale »

Contact : https://my.weezevent.com/les-extatiques-underground-2

