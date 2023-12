LES EXPULSÉS : SUJETS POLITIQUES, 8 février 2024, .

Cette conférence du cycle des Jeudis de l’actualité propose d’interroger la réalité des conditions économiques, sociales et juridiques des migrants avant et après expulsion de leur pays d’accueil. Tenant compte de la honte et des difficultés matérielles inhérentes à cette épreuve, Clara Lecadet décrira notamment dans le cadre de cette rencontre des luttes menées par les expulsés pour se reconstruire en tant que sujets politiques au sein de l’espace public.

Les

mesures d’expulsion comme les lois sur l’immigration font de fréquents

retours sur la scène politique et dans les médias. Pourtant la parole

est rarement donnée aux principaux intéressés, grands absents du débat

public. Du parcours migratoire à la précarité dans le pays d’accueil

jusqu’aux mesures d’éloignement, qui sont les expulsés

? Quelle est la réalité de l’expulsion pour celles et ceux qui sont

renvoyés ? Et après plusieurs années passées dans un pays, comment

reconstruire une vie dans le pays qu’on avait choisi de quitter ? Que ce

soit dans le pays d’accueil ou dans le pays d’origine,

les personnes concernées se mobilisent pour se faire entendre et imposer

une présence collective dans l’espace public. Elles sont contraintes de

devenir actrices des questions qui les touchent pour se reconstruire en

tant que sujets politiques et faire bouger

les lignes.

Clara Lecadet est

anthropologue au Laboratoire d’anthropologie politique (CNRS-EHESS). Ses

travaux portent sur les luttes des sujets soumis aux politiques

migratoires et d’asile. Elle vient de publier Les

expulsés, sujets politiques aux Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. Elle a co-dirigé Un

monde de camps (La Découverte, 2014) avec Michel Agier, Après

les camps. Traces, mémoires et mutations des camps de réfugiés avec Jean-Frédéric de Hasque (Academia,

2019) et elle est l’autrice de l’ouvrage Le manifeste des expulsés. Errance, survie et politique au Mali (PUFR,

2016).

