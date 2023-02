LES EXPRESSO PROS, 4 mars 2023, Béziers .

LES EXPRESSO PROS

21 Avenue de la Voie Domitienne Béziers Herault

2023-03-04 08:30:00 08:30:00 – 2023-03-04 11:00:00 11:00:00

Béziers

Herault

EUR 6 6 Rendez-vous pour les entreprises : cultivez et fertilisez votre réseau au cours de cet ExpressoPro.

Aucune règle contraignante, on vient quand et comme on veut.

Café & Thé, jus de fruits et viennoiseries.

Réservation obligatoire, pas d’inscription le jour même.

