Les expositions du musée Verlaine

2022-09-03 – 2022-09-03

– Jago, peintre : « Un passage vers ailleurs »Nos temps sont étrangement suspendus. On vit en pointillés. Dedans. Dehors un peu. De l’air ! Qu’on me laisse respirer. Je veux du vent, je veux de la pluie. Regarder des étoiles s’il en reste encore. Et peindre ! Trouver un nouvel alphabet, d’abord. De nouvelles lettres pour écrire de nouveaux mots. Construire, allons, osons le mot : un dialogue spirituel. Chemin ardu et tâtonnant vers une abstraction que l’on veut plus puissante que le monde des images passées. Pèlerinage sans boussole, chemin de croix pieds nus sur les cailloux du chemin.- Hubert Pauget, peintre : « Si ces hiers allaient manger nos beaux demains ? »Hubert Pauget, peintre en Ardenne, consacre son œuvre de maturité à Paul Verlaine après avoir illustré Rimbaud. Après nous avoir invité à découvrir diverses représentations du Verlaine d’hier et d’aujourd’hui et à apprécier un poète moderne et intemporel, Il propose une vision colorée autour du thème de l’âme religieuse de Verlaine.

