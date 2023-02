Les Expositions – Cité des Sciences et de l’Industrie CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE, 7 juillet 2023, PARIS.

Les Expositions – Cité des Sciences et de l’Industrie CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 16:30 (2023-02-07 au ). Tarif : 13.7 à 13.7 euros.

Planétarium + expositions + sous-marin Argonaute selon disponibilité. Contremarque à retirer sur place. La Cité des Sciences et de l’Industrie est ouverte tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h et jusqu’à 19h le dimanche.Tarif réduit : moins de 25 ans, 65 ans et +, carte familles nombreuses, carte du ministère de l’éducation nationale, étudiants. La gratuité est accordée : – aux enfants de -2 ans- aux demandeurs d’emploi et aux allocataires du RSA, sur présentation d’un justificatif nominatif de moins de six mois + pièce d’identité : retrait d’une contremarque au guichet (niveau 0). – aux porteurs de la carte d’invalidité (+ 1 accompagnateur) : retrait d’une contremarque au guichet prioritaire. Ce billet vous donne accès à toutes les expositions permanentes et temporaires.Planétarium + expo Foules + Cancers + Evolutions industrielles + sous-marin Argonaute selon disponibilité. Le saviez-vous ? A la Cité des sciences et de l’industrie le billet « Expositions » donne accès à toutes les expositions et spectacles ! En famille, entre amis ou en solo, composez votre programme préféré : -Vivez des expériences uniques en visitant les expositions temporaires et permanentes-Assistez aux passionnantes médiations scientifiques, -Découvrez l’ Argonaute, un vrai sous-marin à explorer,-Emerveillez-vous grâce aux spectacles immersifs du Planétarium,-Et enfin, l’avion Solar Impulse s’est posé au milieu du musée, venez vite le découvrir !Expositions temporaires:”Cancers”Jusqu’au 8 août 2023 Aujourd’hui, le cancer est encore tabou : il est temps d’en comprendre les dimensions scientifiques, psychiques et sociales. L’exposition, conçue à travers les prisme du patient, du personnel soignant ou de l’accompagnant, a choisi de mettre l’humain au cœur de son dispositif, afin de libérer la parole sur la vie pendant et après la maladie.A partir de 14 ans.Seuls les bagages de format inférieur à 50cm x 35cm x 20cm sont autorisés à la Cité des Sciences. Les contrôles de sécurité aux entrées induisent des ralentissements , aussi nous vous invitons à prendre vos dispositions de façon à pouvoir profiter pleinement de votre visite.”Evolutions industrielles”Jusqu’au 5 mars 2023L’exposition vous invite à comprendre l’évolution actuelle du monde industriel et vous propose une mise en regard avec les grands bouleversements d’hier. Un parcours immersif, ponctué d’installations artistiques et didactiques.Quel est l’impact de ces évolutions industrielles dans votre quotidien ?Faut-il s’en inquiéter ou s’en enthousiasmer ? Faites-vous votre propre avis sur ce sujet d’actualité en constante mutation !”Foules” Du 18 octobre 2022 au 6 aout 2023Qu’est-ce que la foule ? Que provoque-t-elle chez nous ? Au croisement de nombreuses disciplines scientifiques – mécanique des fluides, physique granulaire, mathématiques, sciences cognitives et psychologie sociale – l’étude de la foule, qu’elle soit compacte, dilatée ou à distance, révèle le caractère social de notre espèce. Cité des Sciences et de l’Industrie

CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE PARIS 30 Avenue Corentin-Cariou Paris

