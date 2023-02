Les expositions à petits pas Marseille 2e Arrondissement, 20 février 2023, Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement.

Les expositions à petits pas

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-02-20 – 2023-02-26

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

EUR 0 8 Pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver, visites contées et ateliers ludiques invitent les petits comme les grands à découvrir autrement les expositions « Le grand Mezzé » et « Alexandrie : futurs antérieurs ».

Programme :





Du 20 au 26 février de 14h à 16h, salle de l’exposition, entrée libre

Visites flash contées « Le grand Mezzé »



À partir de 8 ans

Rendez-vous au sein de l’exposition « Le grand Mezzé » ! Lors de ces visites « flash » pour toute la famille, les guides du musée vous racontent des contes appétissants inspirés des œuvres présentées dans l’exposition !





Les 20, 23 et 25 février à 15h (durée : 2h), Mucem J4 (atelier de l’île), 8€

Visite-atelier enfant à partir de 6 ans

Pharfouille



Conception : Jaune Sardine



Découvrez l’exposition « Alexandrie : futurs antérieurs », puis lancez-vous dans une grande composition collective pour créer l’Alexandrie de vos rêves !

Autour d’une grande carte d’Alexandrie, chacun s’amuse à compléter le plan de la ville en y replaçant les monuments antiques ou modernes vus dans l’exposition, mais aussi des architectures hybrides, issues de votre propre imagination.





Les 22 et 24 février à 16h (durée : 1h)

tarif : billet expositions ou famille + 5€ par personne (enfant ou adulte accompagnateur)

Visite contée en famille autour de l’exposition « Le grand Mezzé »

Mini-mezzé



Lors de cette visite contée, on redécouvre l’exposition « Le grand Mezzé » à travers l’histoire de Galavar, un petit garçon qui aime beaucoup manger, surtout des pizzas et des sucreries ! Mais une nuit, il découvre la maison de la sorcière Falafolle…

Pour découvrir autrement les expositions « Le grand Mezzé » et « Alexandrie : futurs antérieurs ».

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

