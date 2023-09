Les expositions à l’éprouvette-micro centre d’art L’éprouvette-micro centre d’art Paris 12ème, 22 septembre 2023, Paris 12ème.

Du vendredi 22 septembre 2023 au vendredi 15 décembre 2023 :

Du vendredi 22 septembre 2023 au vendredi 15 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit

L’éprouvette est ravie d’ouvrir la saison 2023-2024 avec l’exposition Devenir Origine de l’artiste colombienne Camila Eslava.



L’œuvre

de Camila Eslava se nourrit de la méditation et de voyages immersifs

au sein de diverses cultures. Les paysages et géographies qu’elle

parcourt peuplent indéniablement son univers artistique. Dans ce

processus contemplatif, le vivant et

les

phénomènes organiques ont une place

décisive.

L’artiste

se sert de

différents

médiums, tels la vidéo, la céramique ou encore l’installation ;

mais

le dessin reste le pilier le plus important

dans

sa recherche. L’immédiateté de ce médium lui permet de mettre

en place une pratique générative du dessin : il est question de

laisser advenir la forme dans une sorte d’impulsion créative et

vitale, éloignée de la représentation des images ou des objets.

L’éprouvette-micro centre d’art 12 rue claude Tillier 75012 Paris 12ème

Contact : +33671052528 eprouvette.contact@gmail.com https://www.facebook.com/leprouvette.mca https://www.facebook.com/leprouvette.mca https://leprouvette-micro-centre-dart.business.site/?fbclid=IwAR0ycD2largd9QBLJiCVfuuvoBwBMr5WM0jmLXcDw2_UXyTww5dODK5a4jc

Camila Eslava Flux oceanic fragment, encre sur papier coton , 2023