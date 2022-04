Les expositions 2022 du musée Granet Aix-en-Provence, 5 mai 2022, Aix-en-Provence.

Les expositions 2022 du musée Granet Comédie d’Aix 8 Avenue de la Violette Aix-en-Provence

2022-05-05 17:00:00 – 2022-05-05 Comédie d’Aix 8 Avenue de la Violette

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

5 7 Bruno Ely, directeur et conservateur en chef du musée Granet nous présente les deux expositions proposées cette saison qui mettent à l’honneur, l’artiste contemporain Bernard Plossu, les peintres et photographes allemands du XIXe siècle, et leur vision respective de l’Italie : Plossu-Granet, Italia discreta (29 avril-28 août 2022) et Via Roma, peintres et photographes de la Neue Pinakothek – Munich (11 juin – 2 octobre 2022).

Conférence proposée par les Amis du musée Granet à la Comédie d’Aix

contact@amisdumuseegranet.fr +33 6 77 58 29 49

