Saint-Satur Saint-Satur Cher, Saint-Satur Les Expos du Café de l’Union Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

Les Expos du Café de l’Union Saint-Satur, 27 novembre 2021, Saint-Satur. Les Expos du Café de l’Union Saint-Satur

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Saint-Satur Cher Saint-Satur Ces deux week-ends, amag’ART-Le Café de l’Union se transformera de nouveau en “Bistrot-Galerie” pour accueillir de nouveaux artistes : Eve Domy (peintre), Sheppiock (graphisme), Annie Maume (céramiste), François Schwoebel (sculpteur), Pierre Mérat (photographe). Vernissage samedi 27 novembre à 18h Ces deux week-ends, amag’ART-Le Café de l’Union se transformera de nouveau en “Bistrot-Galerie” pour accueillir de nouveaux artistes +33 6 74 68 32 48 Ces deux week-ends, amag’ART-Le Café de l’Union se transformera de nouveau en “Bistrot-Galerie” pour accueillir de nouveaux artistes : Eve Domy (peintre), Sheppiock (graphisme), Annie Maume (céramiste), François Schwoebel (sculpteur), Pierre Mérat (photographe). Vernissage samedi 27 novembre à 18h ©café de l’union

Saint-Satur

dernière mise à jour : 2021-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Ville Saint-Satur lieuville Saint-Satur