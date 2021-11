Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor, Plouër-sur-Rance Les expos de l’Arrosoir Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les expos de l’Arrosoir Plouër-sur-Rance, 4 décembre 2021, Plouër-sur-Rance. Les expos de l’Arrosoir Place Alfred Lecointe Maison des associations Plouër-sur-Rance

2021-12-04 – 2021-12-05 Place Alfred Lecointe Maison des associations

Plouër-sur-Rance Côtes d’Armor Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor Bernard Guérout : céramiques

Claudine Chapon : sculptures

Françoise Hurel : collages

