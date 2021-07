Châteauroux Châteauroux Châteauroux, Indre Les expos : Carrasco, l’art c’est la vie Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Les expos : Carrasco, l’art c’est la vie Châteauroux, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Châteauroux. Les expos : Carrasco, l’art c’est la vie 2021-07-06 10:30:00 – 2021-07-06 12:00:00

Châteauroux Indre Cette année, le couvent des Cordeliers consacre son exposition estivale à Carrasco, artiste renommé du XXe siècle. Célèbre pour avoir réalisé les fresques multicolores de l’église de Le Menoux, cet artiste a marqué l’histoire du département grâce sa patte si singulière. Vous (re)découvrirez lors de cette visite guidée son œuvre à travers différentes sculptures et peintures, prêtées généreusement par la fondation Les Amis de Carrasco. En partenariat avec le musée Bertrand, Châteauroux Berry tourisme vous propose des visites guidées de l’exposition « Carrasco, c’est la vie » dans l’agréable couvent des Cordeliers. Profitez-en ! Cette année, le couvent des Cordeliers consacre son exposition estivale à Carrasco, artiste renommé du XXe siècle. Célèbre pour avoir réalisé les fresques multicolores de l’église de Le Menoux, cet artiste a marqué l’histoire du département grâce sa patte si singulière. Vous (re)découvrirez lors de cette visite guidée son œuvre à travers différentes sculptures et peintures, prêtées généreusement par la fondation Les Amis de Carrasco. CP CBT dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteauroux Adresse Ville Châteauroux lieuville 46.81464#1.69466