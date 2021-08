Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Les exploratrices, par Insolit’a danse / performance danse et théâtre Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Musée d'histoire naturelle de Lille

**Programme** : * En matinée, profitez d’une initiation danse (tous niveaux confondus, à partir de 10 ans) _**sur réservations***_ * L’après-midi laissez-vous guider par les danseuses qui vous emmèneront sur la piste du Temps… **_sans réservations_** **Equipement** : Une paire de chaussettes ou de chaussons, un tenue de sport et un sourire !

Ateliers danse sur réservations !

La compagnie Insolit’a danse vous propose de (re)découvrir le musée, ses collections et ses nouveaux espaces en suivant les pas d’une comédienne et de danseuses. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

2021-09-04T10:30:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T10:30:00 2021-09-05T12:00:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T18:00:00

