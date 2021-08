Pau L'Usine des Tramways Pau, Pyrénées-Atlantiques “Les exploratrices” : lecture théâtralisée par la compagnie éclat de Lyre L’Usine des Tramways Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

“Les exploratrices” : lecture théâtralisée par la compagnie éclat de Lyre L’Usine des Tramways, 18 septembre 2021, Pau. “Les exploratrices” : lecture théâtralisée par la compagnie éclat de Lyre

L’Usine des Tramways, le samedi 18 septembre à 18:00

### Un événement proposé par les Archives communautaires et la Bibliothèque patrimoniale. Deux conteuses se sont égarées dans le labyrinthe des archives. Après plusieurs années passées dans ce dédale, elles ont accumulé des trouvailles. Leur retour parmi nous n’est pas sans surprises. À leur grand étonnement, beaucoup de choses ont changé…

Gratuit. Entrée libre, nombre limité.

Un événement proposé par les Archives communautaires et la Bibliothèque patrimoniale. L’Usine des Tramways avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

