Les explorations numériques ! Musée de La Poste Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Pour participer, réservez le créneau de votre choix. Dans la limite des places disponibles.

Chut! Magazine a le plaisir de vous inviter à l’événement de lancement de son tout nouveau magazine Chut! Explore, pour une grande journée d’éducation à la citoyenneté numérique au Musée de La Poste à Paris !

Programme

Pour cette grande journée d’éducation à la citoyenneté numérique, toute la famille est conviée à de nombreux ateliers qui questionnent les usages numériques des petits et des grands :

Explorateurs, exploratrices numérique : avec La Poste Mobile, apprends à naviguer sur l’Archipel de la Tech autour d’une grande carte au trésor

Apprentis illustrateurs, illustratrices : avec Inria, quelques dessins suffisent pour apprivoiser l’intelligence artificielle et découvrir les dessous de cette technologie de pointe. Viens tester la machine !

Pour y participer, réserver le créneau de votre choix en fonction des thématiques de conférence qui vous intéressent. Vous trouverez tous les ateliers à chaque session :

10H : DEMAIN, JE SERAI #métier

14H : EN MODE SELFIE #estimedesoi

16H : DECODE #digitalreporter

Avec la participation du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Avec le soutien de La Poste, La Poste Mobile, Inria, Clémi, Pop Café et Tralalère.

Chut! Explore

Dans une société de plus en plus connectée, il devient indispensable de se former aux divers outils et évolutions du numérique, à tous les âges. C’est pour cela que le 1er numéro de Chut! Explore enrichit Chut! Magazine pour aborder l’impact du numérique et des technologies sur nos vies et celles des ados, pour dépasser les peurs et les clichés.

Magazine bimestriel spécialement conçu pour les 10-15 ans, qui accompagne les ados dans leurs usages du numérique grâce à son format immersif qui se déplie pour une expérience partagée, entre ados ou avec les adultes.

Chut! accompagne également les parents, les enseignants, les médiateurs numériques et les documentalistes grâce à des fiches pédagogiques offertes avec l’abonnement à Chut! Explore.

Musée de La Poste 34 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris

Contact : explore@chut.media

