Les Explorations dansées – Stage ados – Vacances de la Toussaint Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 27 octobre 2021, Nantes. 2021-10-27

Horaire : 10:00 17:30

Gratuit : non Tarif plein : 60 € les 4 journées de stageRéduit : 30 € les 4 journées de stage pour les détenteurs de la Carte blanche Réservation/renseignements : 02 40 93 31 25 – p.tessiertalon@ccnn.fr 14 – 17 ans Vincent Blanc et Lise Fassier vous entraînent dans leur laboratoire d’expérimentation. Les deux pédagogues et danseurs du CCNN ont imaginé une façon d’appréhender l’art par la danse lors d’un parcours immersif et multiforme, ponctué de visite de lieux culturels nantais et d’ateliers de pratique. Les participants y sont tour à tour spectateurs, danseurs, et même créateurs puisque ce cheminement dans l’art donne lieu à une restitution ouverte au public.Public : 14 à 17 ansEn partenariat avec le Théâtre Graslin – Angers Nantes Opéra, le musée d’arts de Nantes, le lieu unique, le Frac des Pays de la Loire, la Mediathèque Charles Gautier-Hermeland de Saint Herblain. Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 0240933125 https://ccnnantes.fr/fr

Lieu Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Adresse 23 Rue Noire Ville Nantes Age maximum 14 - 17 ans