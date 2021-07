Guérande Intramuros Guérande, Loire-Atlantique Les Explorateurs rencontrent un archer COMPLET Intramuros Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Intramuros, le mardi 17 août à 14:00

Les Explorateurs découvrent tous les secrets de l’équipement d’un archer et des types de flèches pour combattre et chasser grâce à Maître Fanch. Après avoir créer sa propre flèche d’entrainement et observé les meurtrières des remparts de la cité médiévale de Guérande chaque enfant pourra s’entraîner au tir et tenter de viser la cible !

inscription obligatoire, 10€

