du lundi 9 août au vendredi 13 août à Centre la Récula ou le Kally

**SPORT & NATURE AU COEUR DES ALPES** Au cœur des montagnes dans la vallée du Champsaur, les jeunes pourront s’immerger en pleine nature et découvrir la faune et la flore environnante à travers des activités sportives. Tout au long du séjour, les jeunes réaliseront un photo reportage pour exprimer leurs découvertes et leurs sensations… Les activités sportives au programme : course d’orientation dans la vallée en partenariat avec l’éco-musée de la faune de Saint-Léger les Mélèzes, Rafting et Canyonning en eaux vives, vistes et découvertes, Rally photos, Land Art,…. Lors des sorties, les animateurs mettront l’accent sur l’environnement pour développer la curiosité des enfants et préparer les séances de renforcement scolaire.

520

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre la Récula ou le Kally La Recula, 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes

