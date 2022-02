Les explorateurs du sol Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Qu’est ce qui vit dans la terre ? A quoi servent les insectes ? De quoi est composé le sol ? Cette année, sur le stand de l’ADEME, les enfants explorent la richesse de la biodiversité des sols. Deux activités sont proposées aux jeunes, à réaliser seuls ou en famille. Au travers d’un quiz, les enfants découvrent des caractéristiques surprenantes des habitants du sol et deviennent peu à peu des experts du monde souterrain. 4 niveaux de questions sont proposés afin que les parents puissent questionner les enfants, mais aussi l’inverse ! Avant ou après le quiz, les enfants deviennent de véritables scientifiques en herbe. Ils ont pour mission d’explorer de la terre fertile à l’aide de loupes binoculaires afin d’y découvrir la faune et de la flore microscopique. Vers de terre, racines, mille-pattes, fourmis… les habitants de la terre révèlent leurs secrets et deviennent source d’émerveillement et d’inspiration pour les enfants. Ces ateliers sont proposés en partenariat avec Futur en Herbe.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T13:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T13:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T13:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T13:00:00

