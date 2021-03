Guérande Intramuros Guérande, Loire-Atlantique Les Explorateurs deviennent des apprentis photographes – Nouveauté – COMPLET Intramuros Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Avec l’aide du Club Photo de Guérande, les Explorateurs fabriqueront leur appareil photo, immortaliseront Guérande dans l’oeil de l’objectif et développeront leurs créations dans une chambre noire.

Réservation obligatoire, 20€

Les Explorateurs visitent et découvrent ses monuments emblématiques de la cité médiévale à travers l’œil du photographe. Intramuros Guérande Guérande Intramuros Loire-Atlantique

2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T17:00:00;2021-04-29T14:00:00 2021-04-29T17:00:00

