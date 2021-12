LES EXPLORATEURS DE LA NATURE Collège des Bernardins, 12 mars 2022, Paris.

LES EXPLORATEURS DE LA NATURE

Collège des Bernardins, le samedi 12 mars 2022 à 15:00

Un atelier pour reconnaitre les oiseaux des villes et confectionner une mangeoire à oiseaux à partir de matériaux recyclés ! La biodiversité, il n’y en a pas que dans la campagne : nos villes sont dotées de parcs et jardins qui abritent des centaines d’espèces ! À travers cet atelier, les enfants petits et grands sont invités à découvrir les oiseaux les plus répandus et la façon dont on peut les distinguer et les protéger. Par un jeu interactif et sensoriel, les participants apprendront à reconnaître les oiseaux par leurs caractéristiques physiques mais aussi par leurs chants. Puis, apprenez à fabriquer votre propre mangeoire à oiseaux, à partir de matériaux recyclés ! Pour aller plus loin Émission France-INTER : Les enfants, tous éco-citoyens Trier, recycler, éviter de gaspiller, apprendre à consommer : comment sensibiliser les enfants à la transition écologique ? Avec Manon Couzy, cofondatrice du Lab Mobile. Les ateliers « les écologistes en herbe », qu’est-ce que c’est ? Des ateliers créatifs et ludiques pour en apprendre plus sur la planète et l’environnement ! Participez à des activités manuelles, à partir de matériaux recyclés, qui permettent aux enfants, accompagnés de leurs parents, de développer leur créativité, leur confiance en eux et leur esprit critique, et d’encourager leur capacité à se connecter à la nature et à notre planète ! En partenariat avec Le Lab Mobile. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-explorateurs-de-la-nature

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T16:30:00