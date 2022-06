LES EXPLORATEURS DE LA FLÈCHE La Flèche, 22 juillet 2022, La Flèche.

Jusqu’au 19 août – Ecole Descartes

Tous les vendredis – 18h

Avant le début des concerts des apARTés, retrouvez le Pays d’art et d’histoire pour découvrir le patrimoine fléchois grâce à des jeux et animations. Un moment de détente et de convivialité avec une nouvelle thématique à découvrir chaque vendredi. En partenariat avec Le Carroi.

Infos pratiques :

Gratuit. Ces ateliers seront suivis par deux concerts organisés par Le Carroi.

RDV : dans la cour de l’école Descartes, 12 rue Pape-Carpantier.

En savoir plus sur la programmation des apARTés chaque vendredi à partir de 19h :

VENDREDI 22 JUILLET

Kham Meslien / Sweet Back

