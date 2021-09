Les explorateurs botanistes Université Paris-Saclay – serre du 365, 18 septembre 2021, Bures-sur-Yvette.

Les explorateurs botanistes

le samedi 18 septembre à Université Paris-Saclay – serre du 365

Bonjour à tous, A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Jardin vous a préparé une belle animation sur le thème des Explorateurs botanistes ! Rdv le samedi 18 Septembre pour une découverte botanique, historique et musicale de la serre ! Au programme, découvertes des grandes expéditions maritimes du XVIII ème siècle et des trésors botaniques ramenés lors des voyages ! Pour les gourmands, c’est l’occasion de s’intéresser d’un peu plus prés au cacao, le tout en musique et au milieu de personnages costumés tout droit sortis d’un livre d’histoire ! Animation sur réservation dans la limite des places disponibles et sur présentation obligatoire du Pass sanitaire : Groupe 1 : 14h Groupe 2 : 15h Groupe 3 : 16h Groupe 4 : 17h Inscriptions à l’adresse suivante : [parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr](mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr) Un évènement en partenariat avec Barock Decarlat et Histor

entrée sur réservation, gratuite, sur présentation du Pass-sanitaire ou test négatif

Le Jardin vous a préparé une belle animation sur le thème des Explorateurs botanistes ! Rdv le samedi 18 Septembre pour une découverte botanique, historique et musicale de la serre !

Université Paris-Saclay – serre du 365 365 rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00