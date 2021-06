Les expl’hautrateurs de la forêt MAISON FAMILIALE RURALE SAINT GERMAIN 21580 GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE, 23 août 2021-23 août 2021, Grancey-le-Château-Neuvelle.

du lundi 23 août au vendredi 27 août à MAISON FAMILIALE RURALE SAINT GERMAIN 21580 GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE

Séjour de 5 jours d’exploration et d’immersion en milieu forestier « Une expédition en milieu naturel se prépare, pour mener à bien cette mission, Les Expl’haut-rateurs, Elsa et Tédi sont à la recherche de volontaires ! Prêt à découvrir un espace inconnu à explorer, afin d’en percer tous les secrets et mystères. Si vous acceptez cette mission d’exploration il faut bien se préparer, car vous allez vous surpasser et apprendre à coopérer avec les membres de l’expédition. Seriez vous capable de vous repérer dans la nature ? seriez vous capable de vous lancer des défis de hauteur et même de dormir à plus de 15 m de haut ? Seriez vous assez discret et furtif pour être au plus prêt de la nature pour l’observer et la comprendre ? »

Tarifs selon les ressources, de 38€ à 100 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

MAISON FAMILIALE RURALE SAINT GERMAIN 21580 GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE RD 959 – 21580 GRANCEY LE CHÂTEAU NEUVELLE Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or



