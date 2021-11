Les Expérimentales #1 Espace des femmes – Antoinette Fouque, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h

gratuit

Anne-Lou Buzot, Amélie Chassary, Juliette-Andréa Elie, Camille Gharbi et Elsa Leydier.

Le Mentorat des Filles de la Photo, imaginé à la suite de la première enquête de l’Observatoire de la Mixité Homme/Femme réalisé en 2019 par l’association, a pour but de soutenir de jeunes créatrices dans leurs projets et leurs ambitions. Les cinq lauréates ont été chacune accompagnées pendant plus d’une année par un binôme de marraines, membres des Filles de la Photo. Ensemble, elles ont noué des dialogues riches de recherches et de questionnements, visant à pousser toujours un peu plus loin les limites du médium, à renverser les évidences, à bousculer nos visions du monde. Elles ont expérimenté un nouveau rapport à la photographie et à la création. Ce sont ces résonances et ces complicités que l’exposition restitue à l’Espace des femmes, pour révéler autant le substrat que l’étincelle qui habite et éveille chacun de ces projets, chacune de ces artistes.

Une exposition des Filles de la Photo, sur une idée originale de Julie Champin, Véronique Prugnaud et Corinna Schack.

Commissaires Raphaële Bertho et Caroline Stein.

Avec le soutien de Picto Foundation et l’ADAGP.

Espace des femmes – Antoinette Fouque 35 rue Jacob Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (236m) 10 : Mabillon (360m)



Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ https://www.facebook.com/photosaintgermain/

Date complète :

Juliette-Andréa Elie, série Fire scapes, 2021