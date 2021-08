Hyères Collègiale Saint-Paul Hyères, Var Les ex-voto de la Collégiale Saint-Paul Collègiale Saint-Paul Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Les ex-voto de la Collégiale Saint-Paul Collègiale Saint-Paul, 19 septembre 2021, Hyères. Les ex-voto de la Collégiale Saint-Paul

Collègiale Saint-Paul, le dimanche 19 septembre à 11:00

Réinstallés depuis décembre 2019, les 430 ex-voto de la collégiale Saint-Paul constituent l’une des plus importantes collections de Provence. Ils se révèlent d’une grande richesse grâce à leur valeur de témoignage sur une société et son rapport au sacré. Collégiale Saint-Paul Durée : 1 h

sur réservation

A la découverte d’une collection exceptionnelle d’ex-voto Collègiale Saint-Paul Collègiale Saint-Paul Place Saint-Paul 83400 Hyères Hyères Costebelle Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Collègiale Saint-Paul Adresse Collègiale Saint-Paul Place Saint-Paul 83400 Hyères Ville Hyères lieuville Collègiale Saint-Paul Hyères