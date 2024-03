Les ex d’Aix Oussama Tabti Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, lundi 8 avril 2024.

Né en Algérie en 1988, Oussama Tabti est un artiste visuel diplômé de l’école des Beaux-Arts d’Alger en 2012, de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence en 2017 et de HISK (Hoger Instituut voor Schone

Kunsten) à Gand en 2020.

Même si le médium son est très présent ces derniers temps dans son travail, Oussama Tabti se considère comme pluridisciplinaire abordant des sujets à la fois différents et liés. Lors de cette rencontre, l’artiste parlera de son parcours artistique après l’école d’art. Il présentera un aperçu de ces oeuvres créées depuis et celles en work in progress mais aussi de son processus de création en tant qu’artiste plasticien. Il explorera les complexités de la création à partir de récits et d’expériences liés à des contextes différents. Dans le cadre de la Biennale d’Aix, retrouvez également Oussama Tabti du 6 avril au 4 mai 2024 à la Chapelle Venel où se tiendra l’exposition collective Deep speech. Dialogues interespèces . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 18:30:00

fin : 2024-04-08

Rue Emile Tavan Amphithéâtre / ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ecole-art-aix.fr

