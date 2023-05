Les évènements spectaculaires Théâtre de l’Aquarium, 12 mai 2023, Paris.

Du vendredi 12 mai 2023 au samedi 13 mai 2023 :

samedi

de 11h00 à 21h00

vendredi

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des Événements spectaculaires, la vie brève accompagne les étudiants de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs dans l’analyse du cycle de vie de chaque installation. L’objectif est de réduire au minimum l’extraction de matières premières nouvelles, ainsi que la quantité de déchets générés.

Initiés à l’écoscénographie et aux méthodes d’analyse du cycle de vie, les étudiants et étudiantes de 3ème année de l’École des Arts Décoratifs de Paris, section Scénographie, déploient dans les recoins du théâtre et les bosquets de la Cartoucherie des installations-performances conçues à partir de matériaux réemployés et réutilisés issus de la ressourcerie du théâtre.

Fruit de leur recherche et de cette approche de réduction des impacts environnementaux, ces Événements spectaculaires réunissent des œuvres aux techniques plurielles, remuantes et bouillonnantes, à découvrir lors d’une déambulation libre.

Interruption de la visite samedi 13 mai entre 17h et 18h

En partenariat avec L’École des Arts Décoratifs – Paris

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.theatredelaquarium.net/presentation/item/evenements-spectaculaires-3eme-edition 01 43 74 72 74 https://www.facebook.com/events/1207163713317392/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.facebook.com/events/1207163713317392/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.theatredelaquarium.net/presentation/item/evenements-spectaculaires-3eme-edition

étudiants de l’ENSAD