2022-07-23 – 2022-07-23 Charleville-Mézières Ardennes Gare de Charleville Gare Charleville-Mézières Avec la troupe de l’école de Théâtre LUDUS, écoutez dans le train des acteurs ardennais, découvrez les Dames de Meuse et soyez le spectateur privilégié d’une pièce de théâtre (gratuit).Admirez les paysages vallonnés et verdoyants d’offre la ligne de chemin de fer reliant Charleville-Mézières à Givet et vivez des expériences inédites.Pour en savoir plus Voir l’offre SNCF Accueil Charleville-Mézières

