2022-09-25 – 2022-09-25 Au bord du train, laissez-vous charmer par le récit des légendes Ardennaises, avec Michel Laurent et ses conteurs, puis découvrez l’ancienne cité ardoisière au coeur d’un écrin de nature (gratuit).Admirez les paysages vallonnés et verdoyants d’offre la ligne de chemin de fer reliant Charleville-Mézières à Givet et vivez des expériences inédites.Pour en savoir plus Voir l’offre SNCF dernière mise à jour : 2022-07-04 par

