Châteauroux Indre La commune d’Ardentes s’est construite depuis l’époque gallo-romaine des deux côtés de la rivière L’Indre. Lors de cette balade commentée, vous découvrirez l’histoire de la commune à travers ses personnages locaux emblématiques, de l’écrivain Georges Lubin au peintre des Gachons, et du pharmacien Stanislas Limousin au botaniste Antoine Apollinaire Fée. Vous pourrez également admirer la richesse architecturale de ses églises, Saint-Martin (classée aux Monuments historiques depuis 1862) et Saint-Vincent. Cette promenade se clôturera par un rafraîchissement en évoquant les célèbres forges d’Ardentes. Profitez de la saison estivale de Châteauroux Berry tourisme pour vous évader au cœur d’Ardentes les lundis 5 juillet et 2 août, afin de découvrir l’histoire et le patrimoine de cette commune au fil de l’Indre. La commune d’Ardentes s’est construite depuis l’époque gallo-romaine des deux côtés de la rivière L’Indre. Lors de cette balade commentée, vous découvrirez l’histoire de la commune à travers ses personnages locaux emblématiques, de l’écrivain Georges Lubin au peintre des Gachons, et du pharmacien Stanislas Limousin au botaniste Antoine Apollinaire Fée. Vous pourrez également admirer la richesse architecturale de ses églises, Saint-Martin (classée aux Monuments historiques depuis 1862) et Saint-Vincent. Cette promenade se clôturera par un rafraîchissement en évoquant les célèbres forges d’Ardentes. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

