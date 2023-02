Les Eurockéennes de Belfort 2023 PRESQU’ILE DU MALSAUCY, 29 juin 2023, SERMAMAGNY.

Les Eurockéennes de Belfort 2023 PRESQU’ILE DU MALSAUCY. Un spectacle à la date du 2023-06-29 à 00:00 (2023-06-29 au ). Tarif : 190.0 à 190.0 euros.

Territoire de Musiques (1: L-R-22-9981 / 2 : L-R-9980 / 3 : L-R-22-9979) presente ce festival ” Du 29 Juin au 2 Juillet 2023, les Eurockéennes reviennent pour leur 33ème édition, 4 jours de musique en plein-air sur la presqu’île du Malsaucy, un magnifique site naturel protégé.Comme à son habitude, le festival vous proposera une programmation éclectique allant des riffs de guitare surpuissants de Gojira, Jinjer aux beats tout aussi féroces de Skrillex. du flow d’Orelsan, Lomepal, Dinos et Zola. Profitez d’un voyage hors du temps avec Sigur Ros, traversez les générations avec Indochine. Le rock n’est pas en reste avec Wet Leg et Shaka Ponk pour sa dernière tournée. C’est aussi le temps des découvertes avec Yard Act, Surf Curse et l’univers martiniquais du Shatta avec Shannon et Natoxie.Les Eurockéennes porte toujours avec force l’ambition assumée de rassembler la jeunesse, de s’engager pour l’environnement. La fête est de retour au Malsaucy !” Programmation par jour :JEUDI : Skrillex, Sigur Ros, Shaka Ponk ,Jinjer, Wet Leg VENDREDI : Orelsan, , Zola, Yard Act, Surf Curse, Shannon, NatoxieSAMEDI : Lomepal, Gojira, DinosDIMANCHE : IndochineHoraires :Jeudi : 16h – 2hVendredi :16h – 2hSamedi :16h – 3hDimanche : 18h – 00h30Sous réserve de changement de dernière minuteRéservation PMR: 03 39 03 41 00 Les Eurockéennes de Belfort Les Eurockéennes de Belfort

Votre billet est ici

PRESQU’ILE DU MALSAUCY SERMAMAGNY Lac de Malsaucy Territoire de Belfort

Territoire de Musiques (1: L-R-22-9981 / 2 : L-R-9980 / 3 : L-R-22-9979) presente ce festival ” Du 29 Juin au 2 Juillet 2023, les Eurockéennes reviennent pour leur 33ème édition, 4 jours de musique en plein-air sur la presqu’île du Malsaucy, un magnifique site naturel protégé.

Comme à son habitude, le festival vous proposera une programmation éclectique allant des riffs de guitare surpuissants de Gojira, Jinjer aux beats tout aussi féroces de Skrillex. du flow d’Orelsan, Lomepal, Dinos et Zola. Profitez d’un voyage hors du temps avec Sigur Ros, traversez les générations avec Indochine. Le rock n’est pas en reste avec Wet Leg et Shaka Ponk pour sa dernière tournée. C’est aussi le temps des découvertes avec Yard Act, Surf Curse et l’univers martiniquais du Shatta avec Shannon et Natoxie.

Les Eurockéennes porte toujours avec force l’ambition assumée de rassembler la jeunesse, de s’engager pour l’environnement. La fête est de retour au Malsaucy !”

Programmation par jour :

JEUDI : Skrillex, Sigur Ros, Shaka Ponk ,Jinjer, Wet Leg

VENDREDI : Orelsan, , Zola, Yard Act, Surf Curse, Shannon, Natoxie

SAMEDI : Lomepal, Gojira, Dinos

DIMANCHE : Indochine

Horaires :

Jeudi : 16h – 2h

Vendredi :16h – 2h

Samedi :16h – 3h

Dimanche : 18h – 00h30

Sous réserve de changement de dernière minute

Réservation PMR: 03 39 03 41 00.190.0 EUR190.0.

Votre billet est ici