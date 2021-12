Les Euménides d’Eschyle Le Diapason, 20 janvier 2022, Rennes.

Le metteur en scène Gael Le Guillou-Castel de la Caravane Cie a travaillé avec des étudiants et personnels de l’université pour proposer cette lecture performance d’extraits de la pièce d’Eschyle, _Les Euménides_ (les bienveillantes). Suite au meurtre d’Agamemnon par Clytemnestre et son amant, Oreste, d’abord exilé, revient. Avec l’aide de sa soeur Electre, il venge le meurtre de son père en tuant sa mère et son amant. Poursuivi par les Erinyes, il trouve refuge dans un premier temps dans le temple d’Apollon puis dans le temple d’Athéna, à Athènes. Les Erinyes réclament vengeance. C’est alors que le tribunal des hommes et des Dieux entre en scène. Eschyle, par cette parabole mythologique, propose un mythe sur la création du rituel judiciaire qui vise à sortir de la logique de la vengeance pour entrer dans la logique de la réparation. Athéna est la présidente de ce tribunal olympien, les Erinyes sont la partie civile et l’accusation, et Apollon l’avocat de la défense ! ► Jeudi 20 janvier à 20h30 Gratuit / Réservation et pass sanitaire obligatoires

Le Diapason Allée Jules Noel 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



