Découvrez des portraits d’étudiants, fruit d’une rencontre avec la photographe Clara Ipparraguire, qui en pleine crise de Covid-19 entra dans l’intimité de cette jeune génération. Mettre un visage. Accéder à un récit plus intime. Faire part de leurs inquiétudes, mais aussi de leurs rêves et espoirs. Des réflexions touchantes, profondes et souvent justes sur le rapport à soi, aux autres, à la vie, à la société dans laquelle ils vivent.

Entrée libre – Gratuit

Découvrez des portraits d'étudiantes et étudiants, fruit d'une rencontre avec Clara Ipparraguire, responsable de l'association Étonnant cinéma du 22 mars au 9 avril.

2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T19:45:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T19:45:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T19:45:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T19:45:00;2022-03-29T08:30:00 2022-03-29T19:45:00;2022-03-30T08:30:00 2022-03-30T19:45:00;2022-03-31T08:30:00 2022-03-31T19:45:00;2022-04-01T08:30:00 2022-04-01T19:45:00;2022-04-05T08:30:00 2022-04-05T19:45:00;2022-04-06T08:30:00 2022-04-06T19:45:00;2022-04-07T08:30:00 2022-04-07T19:45:00;2022-04-08T08:30:00 2022-04-08T19:45:00

